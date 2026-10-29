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"Динамо" Мх стало первым клубом из Пути РПЛ, потерявшим шансы на выход из группы

Последний тур Кубка России будет для дагестанцев формальностью.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались самарские "Крылья Советов" и махачкалинское "Динамо". Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась победой хозяев поля со счтетом 2:0.

Таким образом махачкалинская команда стала первой из Пути РПЛ, потерявшей шансы на выход из группы.

Подопечные Вадима Евсеева до сих пор набрали одно очко и занимают последнее, 4-е место в квартете С.

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