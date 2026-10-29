Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались самарские "Крылья Советов" и махачкалинское "Динамо". Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась победой хозяев поля со счтетом 2:0.
Таким образом махачкалинская команда стала первой из Пути РПЛ, потерявшей шансы на выход из группы.
Подопечные Вадима Евсеева до сих пор набрали одно очко и занимают последнее, 4-е место в квартете С.
"Динамо" Мх стало первым клубом из Пути РПЛ, потерявшим шансы на выход из группы
Последний тур Кубка России будет для дагестанцев формальностью.
Фото: ФК "Крылья Советов"