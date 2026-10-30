Акинфеев не ожидает лёгкой победы "Спартака" над "Локомотивом"

- Давайте не забывать, как "Локомотив" играл с "Краснодаром" дома - "Краснодар" отыгрался в конце. И, кто бы что ни говорил про "Локомотив", всё равно в этой команде есть какой-то стержень.
Они могут собраться. Я не думаю, что там будет однозначно всё в одну калитку прям, как многие думают, - сказал Акинфеев на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Напомним, встреча "Локомотива" и "Спартака" состоится 1 ноября в рамках 13-го тура РПЛ. Команды сыграют на "РЖД Арене", начало - в 19:45 по московскому времени.
После 12 туров "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России с 23 очками. "Локомотив" располагается на 13-й строчке, набрав 11 баллов.