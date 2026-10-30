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Акинфеев не ожидает лёгкой победы "Спартака" над "Локомотивом"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что "Локомотив" способен оказать серьёзное сопротивление "Спартаку" в предстоящем московском дерби.
Фото: ПФК ЦСКА
Голкипер армейцев отметил, что железнодорожники умеют собираться на важные встречи, несмотря на неудачные результаты.

- Давайте не забывать, как "Локомотив" играл с "Краснодаром" дома - "Краснодар" отыгрался в конце. И, кто бы что ни говорил про "Локомотив", всё равно в этой команде есть какой-то стержень.

Они могут собраться. Я не думаю, что там будет однозначно всё в одну калитку прям, как многие думают, - сказал Акинфеев на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Напомним, встреча "Локомотива" и "Спартака" состоится 1 ноября в рамках 13-го тура РПЛ. Команды сыграют на "РЖД Арене", начало - в 19:45 по московскому времени.

После 12 туров "Спартак" занимает пятое место в чемпионате России с 23 очками. "Локомотив" располагается на 13-й строчке, набрав 11 баллов.

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