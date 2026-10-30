Батраков забил и отдал голевой пас в разгромном матче "Галатасарая"

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков отметился голом и результативной передачей в матче десятого тура чемпионата Турции против "Коньяспора".

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Встреча завершилась победой стамбульской команды со счётом 4:0.



Гости вышли вперёд на 12-й минуте благодаря точному удару Виктора Осимхена. Ещё до перерыва преимущество увеличил Юнус Акгюн, которому на 28-й минуте ассистировал Батраков.



В начале второго тайма россиянин сам поразил ворота "Коньяспора", сделав счёт 3:0 на 49-й минуте. Четвёртый мяч на 55-й минуте забил Рафаэл Леау, реализовавший пенальти. На 61-й минуте Батракова заменили.