По информации источника, футболист не входит в планы "Бешикташа" в зимнее трансферное окно. Отмечается, что турецкий клуб пытался купить игрока летом, но ЦСКА не отказался от продажи.
Матвей Кисляк выступает в составе московского клуба с начала 2024 года. В текущем сезоне за красно-синих полузащитник провел 16 матчей и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Источник: журналист Эртан Сюзгюн
Стала известна позиция "Бешикташа" по Кисляку - источник
Стало известно, может ли Матвей Кисляк перейти в "Бешикташ" в ближайшее время.
Фото: ФК ЦСКА