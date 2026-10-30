Выездная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу парижан.
Первыми отличились хозяева. В середине первого тайма Джош Майя вывел "Гавр" вперёд, однако ещё до перерыва гости сумели переломить ход встречи благодаря голам Мики Годтса и Ашрафа Хакими.
Во второй половине игры парижане забили ещё три мяча. Хакими довёл количество своих голов до трёх, оформив хет-трик, а ещё один точный удар на свой счёт записал Сенни Маюлу.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и пропустил один мяч.
"ПСЖ" Сафонова разгромил "Гавр" в матче с шестью голами
"ПСЖ" одержал крупную победу над "Гавром" в девятом туре чемпионата Франции.
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