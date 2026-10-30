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"ПСЖ" Сафонова разгромил "Гавр" в матче с шестью голами

"ПСЖ" одержал крупную победу над "Гавром" в девятом туре чемпионата Франции.
Фото: Getty Images
Выездная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу парижан.

Первыми отличились хозяева. В середине первого тайма Джош Майя вывел "Гавр" вперёд, однако ещё до перерыва гости сумели переломить ход встречи благодаря голам Мики Годтса и Ашрафа Хакими.

Во второй половине игры парижане забили ещё три мяча. Хакими довёл количество своих голов до трёх, оформив хет-трик, а ещё один точный удар на свой счёт записал Сенни Маюлу.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и пропустил один мяч.

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