Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
Арсенал ТулаЗавершен

Аршавин ответил, доволен ли своей футбольной карьерой

Бывший футболист "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что полностью доволен тем, как сложилась его профессиональная карьера.
Фото: ФК "Зенит"
В ходе беседы на ютуб-канале FONBET у экс-полузащитника сборной России поинтересовались, на сколько процентов он оценивает свою карьеру. Аршавин ответил, что не испытывает никаких сожалений по поводу пройденного футбольного пути.

- На 100%. А чего нет-то? - сказал экс-футболист.

Профессиональную карьеру Аршавин завершил в 2018 году в составе казахстанского "Кайрата". Также он выступал за "Зенит", "Арсенал" и "Кубань".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится