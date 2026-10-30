Аршавин ответил, доволен ли своей футбольной карьерой
Бывший футболист "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что полностью доволен тем, как сложилась его профессиональная карьера.
Фото: ФК "Зенит"
В ходе беседы на ютуб-канале FONBET у экс-полузащитника сборной России поинтересовались, на сколько процентов он оценивает свою карьеру. Аршавин ответил, что не испытывает никаких сожалений по поводу пройденного футбольного пути.
- На 100%. А чего нет-то? - сказал экс-футболист.
Профессиональную карьеру Аршавин завершил в 2018 году в составе казахстанского "Кайрата". Также он выступал за "Зенит", "Арсенал" и "Кубань".