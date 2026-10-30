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Галактионов высказался о провале "Локомотива" в Кубке России

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов признался, что крайне разочарован досрочным вылетом команды из Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"
Наставник железнодорожников отметил, что за время его работы в московском клубе команда впервые не сумела преодолеть групповой этап турнира.

- Эмоция отрицательная. Потому что на протяжении всех лет, что мы работали, мы фактически катком проходили группу. Да, разные стадии были, когда мы, наверное, выбывали, но такое здесь впервые.

Наверное, это олицетворение всего, что происходило до этого, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, "Локомотив" проиграл ЦСКА со счётом 1:3 в пятом туре группового этапа Кубка России. После пяти встреч железнодорожники занимают последнее место в группе D с тремя очками и уже не имеют шансов на выход в плей-офф.

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