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Галактионов отреагировал на слухи о своем уходе из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил, обсуждал ли он с руководством клуба слухи о своей возможной отставке.
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист сообщил, что не обсуждал с руководством красно-зеленых эти новости. Он отметил, что не реагирует на слухи.

"Нет. Я никогда не реагировал на слухи. "Локомотив" - большой клуб. С 2022 года в разные отрезки времени появляются слухи, что тот или иной специалист может возглавить клуб, назывались даже конкретные кандидаты.

Иногда нужно быть немного глухим и слепым", - сказал Галактионов Sport24.

Михаил Галактионов был назначен главным тренером московского "Локомотива" в ноябре 2022 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Соглашение российского специалиста с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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