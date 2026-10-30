Галактионов отреагировал на слухи о своем уходе из "Локомотива"

"Нет. Я никогда не реагировал на слухи. "Локомотив" - большой клуб. С 2022 года в разные отрезки времени появляются слухи, что тот или иной специалист может возглавить клуб, назывались даже конкретные кандидаты.
Иногда нужно быть немного глухим и слепым", - сказал Галактионов Sport24.
Михаил Галактионов был назначен главным тренером московского "Локомотива" в ноябре 2022 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Соглашение российского специалиста с клубом рассчитано до конца 2028 года.