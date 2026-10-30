Стамбульский клуб разгромил соперника со счётом 4:0. Батраков записал на свой счёт гол и результативную передачу.
При этом два футболиста "Галатасарая" заслужили более высокие оценки. Рафаэл Леау, реализовавший пенальти, получил 8,3 балла. В число лучших по оценке также вошёл Сара, оформивший два ассиста.
Всего в нынешнем сезоне 21-летний россиянин провёл 11 матчей во всех соревнованиях, забив три мяча и отдав три голевые передачи.
Стала известна оценка Батракова за матч с "Коньяспором"
Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков получил оценку 8,1 от аналитического портала WhoScored по итогам матча десятого тура чемпионата Турции против "Коньяспора".
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