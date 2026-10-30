Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
Арсенал ТулаЗавершен

Стала известна оценка Батракова за матч с "Коньяспором"

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков получил оценку 8,1 от аналитического портала WhoScored по итогам матча десятого тура чемпионата Турции против "Коньяспора".
Фото: Getty Images
Стамбульский клуб разгромил соперника со счётом 4:0. Батраков записал на свой счёт гол и результативную передачу.

При этом два футболиста "Галатасарая" заслужили более высокие оценки. Рафаэл Леау, реализовавший пенальти, получил 8,3 балла. В число лучших по оценке также вошёл Сара, оформивший два ассиста.

Всего в нынешнем сезоне 21-летний россиянин провёл 11 матчей во всех соревнованиях, забив три мяча и отдав три голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится