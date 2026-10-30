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Губерниев отреагировал на возможный уход Галактионова из "Локомотива"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о положении главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова на фоне неудачных результатов команды.
Фото: ФК "Локомотив"
Губерниев допустил возможность ухода специалиста, несмотря на публичную поддержку со стороны руководства клуба.

- Руководство уже говорило, что оно поддерживает тренера. Понятно, что он может уйти, тренеры приходят и уходят. Но удар надо держать, надо стараться. Ему не позавидуешь. Я желаю ему психологической устойчивости. Понятно, что ему сложно. Но, как говорится, кому сейчас легко? - сказал Губерниев "Матч ТВ".

Напомним, 29 октября "Локомотив" проиграл ЦСКА со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф Кубка России.

В чемпионате России московская команда после 12 туров занимает 13-е место с 11 очками. Следующий матч железнодорожники проведут 1 ноября на своём поле против "Спартака".

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