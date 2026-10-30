Батраков забил гол за "Галатасарай"

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков записал на свой счёт гол и результативную передачу в выездной встрече с "Коньяспором" в десятом туре чемпионата Турции.

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Сначала 21-летний футболист помог отличиться Юнусу Акгюну, отдав голевой пас на 28-й минуте. Вскоре после перерыва россиянин уже сам поразил ворота соперника. На 49-й минуте Батраков увеличил преимущество стамбульского клуба до трёх мячей.



К моменту публикации материала "Галатасарай" выигрывает со счётом 3:0.