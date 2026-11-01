"Стопроцентная профнепригодность". В "Динамо" Мх раскритиковали арбитров матча с "Ростовом"

Если ошибаться, то хотя бы в две стороны. То, что сделал судья, выходит за рамки приличия. Стопроцентная профнепригодность", - сказал Газизов.
В эти минуты завершается матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором махачкалинское "Динамо" принимает у себя дома "Ростов". Встреча проходит в Каспийске на стадионе "Анжи Арена", на данный момент хозяева поля уступают со счетом 0:3. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым из Ярославля.
Отметим, с 14-й минуты махачкалинцы играют вдесятером после прямой красной карточки, показанной защитнику Махмуджону Махамаджонову.