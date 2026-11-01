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"Стопроцентная профнепригодность". В "Динамо" Мх раскритиковали арбитров матча с "Ростовом"

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов обрушился с критикой на арбитра матча 13-го тура РПЛ против "Ростова".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Две ключевые ошибки допущены, как мне кажется. Мы сейчас смотрим повтор удаление и это не фол последней надежды. Был пенальти на Аларконе.

Если ошибаться, то хотя бы в две стороны. То, что сделал судья, выходит за рамки приличия. Стопроцентная профнепригодность", - сказал Газизов.

В эти минуты завершается матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором махачкалинское "Динамо" принимает у себя дома "Ростов". Встреча проходит в Каспийске на стадионе "Анжи Арена", на данный момент хозяева поля уступают со счетом 0:3. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым из Ярославля.

Отметим, с 14-й минуты махачкалинцы играют вдесятером после прямой красной карточки, показанной защитнику Махмуджону Махамаджонову.

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