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18:00
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Никитин объяснил, почему соперники не могут навязать свою игру "Оренбургу"

Бывший защитник "Уфы" Алексей Никитин высоко оценил работу Ильдара Ахметзянова в "Оренбурге" после нулевой ничьей с ЦСКА в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
По мнению Никитина, Ахметзянов сумел выстроить эффективную игровую модель с учетом возможностей своих футболистов. Благодаря этому соперникам сложно заставить оренбуржцев действовать по чужому сценарию.

"Я очень высоко котирую Ахметзянова как тренера, потому что он выжимает максимум из того ресурса, который у него есть. Он прекрасно понимает, в чем сильна его команда", — отметил Никитин.

Эксперт добавил, что в матче с "Оренбургом" даже ЦСКА пришлось подстраиваться под стиль хозяев. Армейцы сделали ставку на вертикальный футбол, пытаясь превзойти соперника в его же манере.

Встреча завершилась со счетом 0:0. На 51-й минуте гол "Оренбурга" отменили после видеопросмотра из-за офсайда. Команда Ахметзянова набрала 17 очков и занимает восьмое место в РПЛ. Следующий матч оренбуржцы проведут 8 ноября против "Крыльев Советов".

Источник: "Матч ТВ"

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