Никитин объяснил, почему соперники не могут навязать свою игру "Оренбургу"

"Я очень высоко котирую Ахметзянова как тренера, потому что он выжимает максимум из того ресурса, который у него есть. Он прекрасно понимает, в чем сильна его команда", — отметил Никитин.
Эксперт добавил, что в матче с "Оренбургом" даже ЦСКА пришлось подстраиваться под стиль хозяев. Армейцы сделали ставку на вертикальный футбол, пытаясь превзойти соперника в его же манере.
Встреча завершилась со счетом 0:0. На 51-й минуте гол "Оренбурга" отменили после видеопросмотра из-за офсайда. Команда Ахметзянова набрала 17 очков и занимает восьмое место в РПЛ. Следующий матч оренбуржцы проведут 8 ноября против "Крыльев Советов".
Источник: "Матч ТВ"