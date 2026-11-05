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Тренер "Акрона" назвал способ добиться результата в игре со "Спартаком"

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич рассказал, как команда готовится к предстоящему матчу против "Спартака".
Фото: ФК "Акрон"
Сербский специалист заявил, что все в команде понимают высокий уровень красно-белых. Он отметил, что за счет минимального количества ошибок в игре "Акрон" может добиться результата.

"Как и перед каждой игрой, мы стараемся не разделять соперников. Мы смотрели анализ тренерского штаба, завтра-послезавтра покажем футболистам. У нас есть определённые идеи, но мы прекрасно понимаем силу "Спартака".

Чтобы добиться результата с такой сильной командой, мы должны быть на высоком уровне во всех фазах, сократить количество ошибок", - сказал Благоевич "Чемпионат".

В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и тольяттинским "Акроном". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата, "Акрон" располагается на 13-й строчке.

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