Тренер "Акрона" назвал способ добиться результата в игре со "Спартаком"

"Как и перед каждой игрой, мы стараемся не разделять соперников. Мы смотрели анализ тренерского штаба, завтра-послезавтра покажем футболистам. У нас есть определённые идеи, но мы прекрасно понимаем силу "Спартака".
Чтобы добиться результата с такой сильной командой, мы должны быть на высоком уровне во всех фазах, сократить количество ошибок", - сказал Благоевич "Чемпионат".
В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и тольяттинским "Акроном". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата, "Акрон" располагается на 13-й строчке.