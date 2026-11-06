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19:30
РубинНе начат

"Решения принимают люди, которых я не знаю". Член совдира "Локо" - о будущем Галактионова

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал будущее Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Филатова, решения в клубе принимают люди, которых он не знает.

- Есть ли понимание по будущему Михаила Галактионова? Я ответил. Решения принимают люди, которых я даже не знаю.
Не знаю, кто принимает решение. Могу сказать одно: со мной никто не советовался, - цитирует Филатова "Матч ТВ".

Сегодня, 6 ноября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Сообщалось, что после этой встречи "железнодорожники" объявят об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.

На данный момент красно-зеленые располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.

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