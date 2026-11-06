"Решения принимают люди, которых я не знаю". Член совдира "Локо" - о будущем Галактионова

- Есть ли понимание по будущему Михаила Галактионова? Я ответил. Решения принимают люди, которых я даже не знаю.
Не знаю, кто принимает решение. Могу сказать одно: со мной никто не советовался, - цитирует Филатова "Матч ТВ".
Сегодня, 6 ноября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Сообщалось, что после этой встречи "железнодорожники" объявят об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.
На данный момент красно-зеленые располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.