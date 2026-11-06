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Футболист "Оренбурга" признался, что мечтает перейти в "Зенит"

Полузащитник "Оренбурга" Руслан Куль рассказал о своей мечте.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Куля, переход в "Зенит" - это мечта.

- Не знаю, что будет завтра, что будет зимой.
Я родился в Санкт-Петербурге, всю жизнь болел за "Зенит".

Это мечта, путь, - сказал Куль в эфире "Матч Премьер".

Руслан Куль выступает за "Оренбург" с января текущего года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 17 матчах и записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Рыночная стоимость 26-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро, его контракт с уральцами рассчитан до конца июня 2028 года. Ранее он был игроком "Шинника", "Сокола", "Родины" и новомосковского "Химика".

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