Футболист "Оренбурга" признался, что мечтает перейти в "Зенит"

- Не знаю, что будет завтра, что будет зимой.
Я родился в Санкт-Петербурге, всю жизнь болел за "Зенит".
Это мечта, путь, - сказал Куль в эфире "Матч Премьер".
Руслан Куль выступает за "Оренбург" с января текущего года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 17 матчах и записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Рыночная стоимость 26-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро, его контракт с уральцами рассчитан до конца июня 2028 года. Ранее он был игроком "Шинника", "Сокола", "Родины" и новомосковского "Химика".