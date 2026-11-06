Погребняк: когда "Зенит" хочет - он выигрывает, когда не хочет - все равно выигрывает

- У "Зенита" каждый год получается турбулентным. Когда "Зенит" сильно отставал от "Краснодара" на старте сезона, в головах футболистов что-то сыграло: "Ребят, как будто надо собраться и создать такой запас очков, чтобы одной игрой можно было обойти "Краснодар". Это сейчас и происходит.
"Зенит" больше не допустит таких ошибок. Я говорю про очковый отрыв. Когда команда хочет, она играет. Когда не хочет, всё равно выигрывает, - цитирует Погребняка "Чемпионат".
По итогам 13 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе. Напомним, что после шести туров "Краснодар" занимал первую строчку, имея в своем активе шесть побед из шести возможных, на данный момент южане располагаются на пятой строчке.
В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака примет на домашнем стадионе "Ростов" - встреча состоится в воскресенье, 8 ноября. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России - команда завоевала трофей семь раз за последние восемь лет.