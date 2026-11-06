Бубнов: Мусаев практически расписывается в том, что он не владеет ситуацией

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил нынешнюю ситуацию в "Краснодаре".

Фото: ФК "Краснодар"

То есть он практически расписывается в том, что он ситуацией не владеет. Ну даже не в том, что не владеет, а в том, что не управляет, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".