Бубнов: Мусаев практически расписывается в том, что он не владеет ситуацией

- Кордоба сказал, что мы будем биться за Мусаева. Да? Мусаев сказал, что я не знаю, в чём причина такой игры и такой ситуации, что если бы я знал, я бы изменил ситуацию.
То есть он практически расписывается в том, что он ситуацией не владеет. Ну даже не в том, что не владеет, а в том, что не управляет, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Завтра, 7 ноября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. На данный момент команда Мурада Мусаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, красно-синие занимают третье место с 26 баллами в своем активе.
Напомним, что быки не могут одержать победу в РПЛ с конца августа - на этом отрезке южане пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения - от петербургского "Зенита" и московской "Родины".