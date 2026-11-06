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19:30
РубинНе начат

Смородская: Евсеев не подходит топ-клубам, ему еще учиться и учиться

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила возможное назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера "железнодорожников".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Смородской, она против того, чтобы Евсеев становился тренером "Локомотива", потому что ему предстоит еще много учиться.

- Я точно против того, чтобы Евсеев стал тренером "Локомотива". Он никак не подходит для тренера топ-клубов, вот абсолютно никак.

Ему еще нужно учиться и учиться. Евсеев как тренер ниже уровнем того же Галактионова практически во всех компонентах, - приводит слова Смородской "СЭ".

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов будет отправлен в отставку после матча 14 тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином". Встреча состоится сегодня, 6 ноября, на домашнем стадионе московского клуба.

Напомним, что Вадим Евсеев с декабря прошлого года является главным тренером махачкалинского "Динамо", на данный момент команда располагается на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 13 набранными очками в своем активе.

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