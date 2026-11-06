Смородская: Евсеев не подходит топ-клубам, ему еще учиться и учиться

- Я точно против того, чтобы Евсеев стал тренером "Локомотива". Он никак не подходит для тренера топ-клубов, вот абсолютно никак.
Ему еще нужно учиться и учиться. Евсеев как тренер ниже уровнем того же Галактионова практически во всех компонентах, - приводит слова Смородской "СЭ".
Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов будет отправлен в отставку после матча 14 тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином". Встреча состоится сегодня, 6 ноября, на домашнем стадионе московского клуба.
Напомним, что Вадим Евсеев с декабря прошлого года является главным тренером махачкалинского "Динамо", на данный момент команда располагается на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 13 набранными очками в своем активе.