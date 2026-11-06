Кержаков спрогнозировал, с каким счетом завершится матч "Краснодар" - ЦСКА

- Понятно, что не в очень хорошей форме находится "Краснодар", не очень хорошее настроение, но не проиграет этот матч.
Не проиграет. За счёт того, что это как будто бы последний шанс остаться в этой вот верхушке [таблицы]. 1:1 - сказал Кержаков в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
Завтра, 7 ноября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент команда Мурада Мусаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, красно-синие занимают третье место с 26 баллами в своем активе.