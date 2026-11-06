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Кержаков спрогнозировал, с каким счетом завершится матч "Краснодар" - ЦСКА

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков сделал прогноз на матч 14 тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кержакова, "Краснодар" не проиграет ЦСКА.

- Понятно, что не в очень хорошей форме находится "Краснодар", не очень хорошее настроение, но не проиграет этот матч.

Не проиграет. За счёт того, что это как будто бы последний шанс остаться в этой вот верхушке [таблицы]. 1:1 - сказал Кержаков в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"

Завтра, 7 ноября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент команда Мурада Мусаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, красно-синие занимают третье место с 26 баллами в своем активе.

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