В руководстве "Локо" оценили игру Батракова за "Галатасарай"

- Я доволен и очень рад за него. Горжусь им, можно сказать. Наш воспитанник. Единственный парень, который за последние десять лет сумел показать там себя. Он еще мальчишка.
Если так продолжит играть, то, конечно, поедет на повышение в те клубы, которые сейчас за ним следят, - цитирует Филатова "Матч ТВ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается в 28 миллионов евро. Сообщалось, что за ним следят клубы из Англии и Франции.