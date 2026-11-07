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Непомнящий прокомментировал игру "Локомотива" в этом сезоне

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист обратил внимание на то, что "железнодорожники" потеряли важных футболистов перед этим сезоном. Он отметил, что у команды есть потенциал.

"Локомотив" в течение одного сезона потерял пять ключевых игроков, и нужно было время для того, чтобы новые игроки вышли на свой высший уровень.

Поэтому логично, что команда просела, но не до такой степени - чуть ли не на вылет.
Я вижу потенциал, "Локомотив" не должен быть командой, которая может покинуть Премьер-лигу", - сказал Непомнящий "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. В летнее трансферное окно из клуба ушли Алексей Батраков, Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев и другие футболисты.

На данный момент "железнодорожники" располагаются на 15-й строчке в чемпионате с 11 баллами в своем активе.

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