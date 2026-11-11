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В "Ахмате" прокомментировали отставку Черчесова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал отставку Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Айдамирова, с Черчесовым было тяжело расставаться.

- Тяжело ли было расставаться с Черчесовым? Тяжело. Это большой тренер.

Но так сложилась ситуация, что пришлось прийти к такому взаимному решению, - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".

Напомним, что на прошлой неделе грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера. Грозненцы назначили на пост главного тренера Ролана Гусева, ранее работавшего в московском "Динамо". На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 14 набранными очками в своем активе.

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