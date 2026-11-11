В "Ахмате" прокомментировали отставку Черчесова

- Тяжело ли было расставаться с Черчесовым? Тяжело. Это большой тренер.
Но так сложилась ситуация, что пришлось прийти к такому взаимному решению, - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".
Напомним, что на прошлой неделе грозненский "Ахмат" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера. Грозненцы назначили на пост главного тренера Ролана Гусева, ранее работавшего в московском "Динамо". На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 14 набранными очками в своем активе.