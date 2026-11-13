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Кобелев: непонятно, почему Тюкавина стали критиковать. К нему никогда не было вопросов

Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Для меня было непонятно, почему Тюкавина стали критиковать. До и после травмы ему была необходима уверенность в себе.

Как нападающий он зависимый игрок. И как только все склеилось, на что с новым тренером нужно было время, Константин стал забивать. К нему никогда не было вопросов", - сказал Кобелев.

В нынешнем сезоне 24-летний Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, провел 12 матчей в РПЛ и записал на свой счет 7+1 по системе гол плюс пас. В 5 играх текущего розыгрыша Кубка России форвард отметился двумя забитыми мячами.

Тюкавин - воспитанник Академии московского "Динамо". Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до июня 2030 года.

Источник: "Чемпионат"

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