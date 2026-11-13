Кобелев: непонятно, почему Тюкавина стали критиковать. К нему никогда не было вопросов

"Для меня было непонятно, почему Тюкавина стали критиковать. До и после травмы ему была необходима уверенность в себе.
Как нападающий он зависимый игрок. И как только все склеилось, на что с новым тренером нужно было время, Константин стал забивать. К нему никогда не было вопросов", - сказал Кобелев.
В нынешнем сезоне 24-летний Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, провел 12 матчей в РПЛ и записал на свой счет 7+1 по системе гол плюс пас. В 5 играх текущего розыгрыша Кубка России форвард отметился двумя забитыми мячами.
Тюкавин - воспитанник Академии московского "Динамо". Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до июня 2030 года.
Источник: "Чемпионат"