По данным источника, организаторы турнира Peace Cup Feva 2027 обратились к РФС с приглашением принять участие в соревновании, которое пройдет с 3 по 13 июня 2027 года в Эфиопии.
В мероприятии примут участие восемь национальных команд: шесть из Африки и две приглашенные из других конфедераций. Кроме России, в список потенциальных участников входят сборные Камеруна, Демократической Республики Конго, Египта, Нигерии, ЮАР, Эфиопии, а также Китай или Индия.
Сообщается, что победитель турнира получит призовой фонд в размере 75 тысяч долларов.
Отмечается также, что организаторы полностью возьмут на себя все расходы российской делегации.
Источник: Sport24
Сборная России может выступить на международном турнире в Эфиопии
Сборная России получила приглашение на турнир с призовыми в размере 75 тысяч долларов.
Фото: РФС / Сборная России