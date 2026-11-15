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Сборная России может выступить на международном турнире в Эфиопии

Сборная России получила приглашение на турнир с призовыми в размере 75 тысяч долларов.
Фото: РФС / Сборная России
По данным источника, организаторы турнира Peace Cup Feva 2027 обратились к РФС с приглашением принять участие в соревновании, которое пройдет с 3 по 13 июня 2027 года в Эфиопии.

В мероприятии примут участие восемь национальных команд: шесть из Африки и две приглашенные из других конфедераций. Кроме России, в список потенциальных участников входят сборные Камеруна, Демократической Республики Конго, Египта, Нигерии, ЮАР, Эфиопии, а также Китай или Индия.

Сообщается, что победитель турнира получит призовой фонд в размере 75 тысяч долларов.

Отмечается также, что организаторы полностью возьмут на себя все расходы российской делегации.

Источник: Sport24

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