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"Балтика" - "Родина": стартовые составы команд на контрольную встречу

"Балтика" и "Родина" опубликовали стартовые составы на очную игру.


Сегодня, 15 ноября, состоится контрольный матч между калининградской "Балтикой" и столичной "Родиной". Команды сыграют на поле учебно-тренировочной базы в Новогорске, встреча пройдет в формате 4-х таймов по 35 минут.

Команда Андрея Талалаева набрала 17 очков в 14 турах и находится на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Джонатана Альбы идут на 13-й строчке, имея в своем активе на пять баллов меньше.

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