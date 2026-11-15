"Балтика" - "Родина": стартовые составы команд на контрольную встречу

"Балтика" и "Родина" опубликовали стартовые составы на очную игру.

Сегодня, 15 ноября, состоится контрольный матч между калининградской "Балтикой" и столичной "Родиной". Команды сыграют на поле учебно-тренировочной базы в Новогорске, встреча пройдет в формате 4-х таймов по 35 минут.Команда Андрея Талалаева набрала 17 очков в 14 турах и находится на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Джонатана Альбы идут на 13-й строчке, имея в своем активе на пять баллов меньше.