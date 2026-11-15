В махачкалинском "Динамо" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

"Игроки должны появиться, причем в достаточном количестве. Усиливаться надо, это видно. Кто-то покинет команду, это тоже произойдет.
Будет нормальное трансферное окно. Если 3-4 футболиста придут, это будет хорошее движение", - сообщил Газизов.
По итогам 14 стартовых туров махачкалинское "Динамо" набрало 16 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей команду Вадима Евсеева отделяет четыре балла.
До наступления зимней паузы в чемпионате махачкалинцы сыграют дома против московского "Спартака" и самарских "Крыльев Советов", а также встретятся на выезде с "Локомотивом".
Источник: "РБ Спорт"