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В махачкалинском "Динамо" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился планами клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Игроки должны появиться, причем в достаточном количестве. Усиливаться надо, это видно. Кто-то покинет команду, это тоже произойдет.

Будет нормальное трансферное окно. Если 3-4 футболиста придут, это будет хорошее движение", - сообщил Газизов.

По итогам 14 стартовых туров махачкалинское "Динамо" набрало 16 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей команду Вадима Евсеева отделяет четыре балла.

До наступления зимней паузы в чемпионате махачкалинцы сыграют дома против московского "Спартака" и самарских "Крыльев Советов", а также встретятся на выезде с "Локомотивом".

Источник: "РБ Спорт"

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