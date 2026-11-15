Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен
Челябинск
1 - 1 1 1
Велес1 тайм
Уфа
14:30
Спартак КостромаНе начат
Сочи
17:00
ШинникНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
17:00
ЧерногорияНе начат
Латвия
17:00
АрменияНе начат
Финляндия
20:00
Сан-МариноНе начат
Беларусь
20:00
АлбанияНе начат
Франция
22:45
ТурцияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Испания
22:45
АнглияНе начат
Хорватия
22:45
ЧехияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
14:00
ФК 10Не начат
Краснодар
15:00
ДружбаНе начат
Балтика
15:00
РодинаНе начат
Зенит
17:00
ТрабзонспорНе начат

Хавбек "Спартака" Жедсон недоволен жизнью в России и может вернуться в Турцию - источник

Полузущитник московского "Спартака" несчастлив в России.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Mynet, "Трабзонспор" заинтересован в переходе полузащитника "Спартака" Жедсона Фернандеша в зимнее трансферное окно. Сообщается, что турецкий клуб рассматривает возможность аренды 27-летнего португальца или полноценного трансфера.

Отмечается, что Фернандеш недоволен жизнью в России и не против возможного возвращения в чемпионат Турции. Однако официального предложения москвичам пока не поступало.

Жедсон присоединился к "Спартаку" летом прошлого года, перебравшись из "Бешикташа". Контракт с игроком был заключен до конца июня 2029-го.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл за красно-белых в 16 матчах, забил один мяч и отдал три результативных паса партнерам. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится