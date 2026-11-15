По информации Mynet, "Трабзонспор" заинтересован в переходе полузащитника "Спартака" Жедсона Фернандеша в зимнее трансферное окно. Сообщается, что турецкий клуб рассматривает возможность аренды 27-летнего португальца или полноценного трансфера.
Отмечается, что Фернандеш недоволен жизнью в России и не против возможного возвращения в чемпионат Турции. Однако официального предложения москвичам пока не поступало.
Жедсон присоединился к "Спартаку" летом прошлого года, перебравшись из "Бешикташа". Контракт с игроком был заключен до конца июня 2029-го.
В нынешнем сезоне хавбек сыграл за красно-белых в 16 матчах, забил один мяч и отдал три результативных паса партнерам. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Хавбек "Спартака" Жедсон недоволен жизнью в России и может вернуться в Турцию - источник
Полузущитник московского "Спартака" несчастлив в России.
Фото: ФК "Спартак"