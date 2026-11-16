Кирьяков ответил, может ли Черчесов стать главным тренером "Локо": будет тяжело психологически

- Ну, Черчесов только что освободился от должности главного тренера "Ахмата", который тоже сейчас был в непростой ситуации.
Чисто психологически это тоже трудный аспект: ты уходишь из команды, которая находится внизу турнирной таблицы, и принимаешь команду, находящуюся в схожем положении.
Это было бы очень трудно психологически, - цитирует Кирьякова "Матч ТВ".
Напомним, что в 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил "Рубину" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции председатель совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.
Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера грозненского "Ахмата" после 13 тура. На данный момент грозненцев возглавляет Ролан Гусев.