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Стала известна программа матча Россия - Венесуэла

Обнародована развлекательная программа товарищекого матча в Краснодаре.
Фото: РФС / Сборная России
Матч сборной России против Венесуэлы будет посвящен 100-летию Никиты Павловича Симоняна и истории отечественного футбола.

Перед началом игры, в номере-открытия, группа "Земляне" исполнит песню Юрия Антонова "Поверь в мечту".

Государственный гимн России прозвучит в исполнении хора Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

В завершающей части программы перед болельщиками выступит актер, певец и музыкант Евгений Дятлов с песней "Есть только миг" на стихи Леонида Дербенева.

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