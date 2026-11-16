Матч сборной России против Венесуэлы будет посвящен 100-летию Никиты Павловича Симоняна и истории отечественного футбола.
Перед началом игры, в номере-открытия, группа "Земляне" исполнит песню Юрия Антонова "Поверь в мечту".
Государственный гимн России прозвучит в исполнении хора Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.
В завершающей части программы перед болельщиками выступит актер, певец и музыкант Евгений Дятлов с песней "Есть только миг" на стихи Леонида Дербенева.
Стала известна программа матча Россия - Венесуэла
Обнародована развлекательная программа товарищекого матча в Краснодаре.
Фото: РФС / Сборная России