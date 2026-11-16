В медиафутбольном клубе высказались о возможном подписании Дзюбы

Президент "ФК 10" Азамат Мусагалиев высказался о возможном приглашении Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"

- Идея с приглашением Артёма Дзюбы до сих пор жива? Да, конечно. Мы приглашали и разговаривали с Артёмом.