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В медиафутбольном клубе высказались о возможном подписании Дзюбы

Президент "ФК 10" Азамат Мусагалиев высказался о возможном приглашении Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Мусагалиева, идея с приглашением Дзюбы все еще жива.

- Идея с приглашением Артёма Дзюбы до сих пор жива? Да, конечно. Мы приглашали и разговаривали с Артёмом.

Но пока у него свои планы, мы не достигли договорённостей. Последнее, что мы обсуждали, — что пока он поживёт послефутбольной жизнью, если можно так сказать, - цитирует Мусагалиева "Матч ТВ".

Артем Дзюба с сентября 2024 года по май 2026 года выступал за тольяттинский "Акрон", на данный момент он является свободным агентом. Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он был игроком московского "Спартака", петербургского "Зенита", столичного "Локомотива" и ряда других российских клубов. Нападающий признавался, что хотел бы завершить карьеру в "Спартаке".

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