В медиафутбольном клубе высказались о возможном подписании Дзюбы

- Идея с приглашением Артёма Дзюбы до сих пор жива? Да, конечно. Мы приглашали и разговаривали с Артёмом.
Но пока у него свои планы, мы не достигли договорённостей. Последнее, что мы обсуждали, — что пока он поживёт послефутбольной жизнью, если можно так сказать, - цитирует Мусагалиева "Матч ТВ".
Артем Дзюба с сентября 2024 года по май 2026 года выступал за тольяттинский "Акрон", на данный момент он является свободным агентом. Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он был игроком московского "Спартака", петербургского "Зенита", столичного "Локомотива" и ряда других российских клубов. Нападающий признавался, что хотел бы завершить карьеру в "Спартаке".