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Факел
"Это не 600 миллионов они обсуждают". Геркус - о компенсации Галактионову
Сегодня, 07:21
Бывший президент "
Локомотива
" Илья Геркус призвал руководство московского клуба оперативно урегулировать вопрос с компенсацией Михаилу Галактионову.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, сумма в 60 миллионов рублей не является чрезмерной для профессионального футбола.
- Это не 600 миллионов они обсуждают, а 60.
Это надо решить как-то - и по возможности быстрее, чтобы никто об этом не знал, - приводит слова Геркуса
"Матч ТВ"
.
Железнодорожники с 11 очками занимают 15-е место в РПЛ.
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Илья Геркус
Михаил Галактионов
Локомотив
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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