Фото: ФК "Краснодар"

Тюкавин - великолепный форвард, но ему ещё есть куда расти, - приводит слова Идову "Евро-Футбол.Ру"

Экс-футболист отдал предпочтение колумбийцу, отметив его значимость для команды.- Амплуа у них одинаковые, а стиль игры разный. Но Кордоба выигрывает титул лучшего игрока сезона, герой РПЛ, лучший бомбардир сезона. Этот футболист является определяющим для южан. И он был лучшим в чемпионате на своей позиции.В нынешнем сезоне Кордоба провёл 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. На счету Тюкавина девять мячей и один ассист в 17 встречах.