- Сейчас мы видим, что при нем "стандарты" приносят результат. Как угловые, так и ауты. "Рубин" Кузьмина обыграл "Локомотив" со счетом 1:0, а мог забить как минимум три гола.
Надо давать шанс нашим отечественным тренерам! Тем более, если они показывают результат. Если не давать шанса, тренеры не будут расти, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
Кузьмин временно возглавил "Рубин" после ухода Франка Артиги в октябре. Под его руководством команда обыграла "Факел" и "Локомотив" с одинаковым счётом 1:0.