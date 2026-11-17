- Мы помним расцвет Угальде, когда он забивал много, став лучшим бомбардиром сезона. Но тогда же он ещё на 9-м месяце забить не мог. Кто сказал, что сейчас ситуация не повторится? Да и какие мячи он сейчас забивает.
Из половины мячей, которые он забил, это дурнота, - цитирует Червиченко Vprognoze.ru.
В текущем сезоне 24-летний Угальде записал на свой счёт 10 голов и две результативные передачи в 20 встречах. Нападающий выступает за "Спартак" с января 2024 года, его контракт действует до лета 2028-го.