- Это немного напоминает мой любимый клуб "Манчестер Юнайтед". Но англичане хотя бы объявили и уже реально назначили Почеттино.
Ситуация у "Локомотива", конечно, странная. Я читал, что Галактионова убрали, но все может переиграться. Это уже дело руководства. Футболисты на это не влияют, и мы тоже туда не лезем. Но там, похоже, что-то сбоит. Надо что-то менять, - цитирует Идову "Евро-Футбол".
Напомним, что московский "Локомотив" в 14 туре Российской Премьер-Лиги на своем поле уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции глава совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера, однако на клубных ресурсах информация все еще не подтвердилась.
Сообщалось, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг не хочет выплачивать специалисту неустойку в размере 60 миллионов рублей и считает, что сам Галактионов был инициатором расставания, поэтому он должен заплатить красно-зеленым.