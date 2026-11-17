- Но могу сказать одно: за продление и подписание контрактов полностью отвечает клуб. В первую очередь нужно учитывать спортивную целесообразность и финансовую сторону. Эти вещи должны совпадать.
Если у футболиста завышенные финансовые запросы и переговоры идут тяжело, наверное, нет смысла продлевать с ним контракт. Если только это не суперфутболист, - цитирует Леонченко "Чемпионат".
Также Леонченко отмечает, что в его практике бывали случаи, когда футболисту повышали зарплату, а он снижал требования к себе, получив новый контракт.
Напомним, что ранее футбольный агент Владимир Кузьмичев заявил, что бывший генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко затягивал переговоры по новым контрактам с футболистами "железнодорожников", потому что пытался шантажировать клуб, чтобы его оставили в должности.
На данный момент генеральным директором "Локомотива" является Борис Ротенберг - осенью прошлого года он сменил на этому посту Владимира Леонченко, который на данный момент руководит московским "Торпедо". После 14 сыгранных туров "железнодорожники" занимают 15 место в турнирной таблице РПЛ с 11 баллами в своем активе.