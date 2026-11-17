Российский тренер РПЛ Александр Григорян ответил, есть ли в РПЛ специалисты, близкие к отставке.

Фото: ФК "Акрон"

- Кого надо было уволить, тех уже отправили в отставку. Выбирать из тех, кто остался у руля, сложно.