- Кого надо было уволить, тех уже отправили в отставку. Выбирать из тех, кто остался у руля, сложно.
Скажем, Благоевич в "Акроне" дает невыразительные результаты в целом, но победа над московским "Динамо" и некоторые другие игры показали, что он очень квалифицированный тренер с хорошим вкусом и с хорошей футбольной стилистикой, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
Срджан Благоевич возглавляет тольяттинский "Акрон" с лета текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в "Партизане" и ряде других сербских клубов. По итогам 14 сыгранных туров волжане располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.
Напомним, что осенью "Ростов" отправил в отставку Джонатана Альбу, "Родина" уволила Хуана Диаса, воронежский "Факел" - Дмитрия Пятибратова, грозненский "Ахмат" - Станислава Черчесова, а казанский "Рубин" - Франка Артигу.