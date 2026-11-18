Фото: ФК "Зенит"

Я бы дал в рыло на месте игрока [Глушенкова], - сказал Шалимов на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

По мнению Шалимова, главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен был самостоятельно разобраться в ситуации, не вовлекая в обсуждение других футболистов.- Чем футболисты были недовольны? Каким поведением? Вы заходите в раздевалку, и игроки вам начинают что-то высказывать. Знаете, что я бы сказал? "Слышь ты, клоун, рот закрой. Ребят, вы что, охренели?" Я ничего не отстаиваю, я ни за кого здесь. Знаете, чем это должно было закончиться? Дракой.Ранее Карпин заявил, что в сборную России должны вызываться футболисты, которые хотят выступать за национальную команду.