По словам арбитра, Скородумов предложил привезти двух детей в его спортивную школу в Нальчике. Танашев воспринял это как намек на финансовое вознаграждение.
"Я сразу ответил: "Без вариантов". После чего положил трубку. Об этом разговоре я сразу же сообщил Каманцеву", — говорится в показаниях судьи.
Танашев подчеркнул, что не собирался вступать в сговор и намеревался провести матч честно.
Напомним, летом 2025 года "Торпедо" исключили из РПЛ из-за дела о подкупе арбитров. Скородумова отстранили от футбольной деятельности на 10 лет, Соболева — на пять.
Источник: "Матч ТВ"