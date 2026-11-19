Как сообщает телеграм-канал "Футбольный Биги", красно-белые проявляют интерес к 18-летнему вратарю на фоне возможных изменений во вратарской линии.
Летом 2027 года истекают контракты Александра Максименко и Александра Довбни. По информации источника, соглашение с Максименко, вероятнее всего, продлят, тогда как Довбня может покинуть клуб. В связи с этим москвичи ищут молодого голкипера, способного составить конкуренцию за место в составе.
Петров дебютировал в РПЛ в сезоне-2026/27 и уже провел девять матчей подряд, пропустив 10 мячей. В четырех встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.
Действующий контракт вратаря с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года. Официальной информации о переговорах между клубами пока нет.
Источник: телеграм-канал "Футбольный Биги"