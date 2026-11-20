Как информирует пресс-служба московского "Спартака", атакующий полузащитник Даниил Зорин вернулся к работе в зале.
Напомним, в августе Зорин перенес операцию на ахилловом сухожилии. Сообщалось, что восстановление 22-летнего игрока займет до пяти месяцев.
В этом сезоне хавбек не принял участия ни в одном официальном матче. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
Травмированный игрок "Спартака" приступил к работе в зале
Полузащитник вернулся к тренировкам в спортзале.
Фото: ФК "Спартак"