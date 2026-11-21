Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о подготовке к матчу 15-го тура РПЛ против "Оренбурга".

Фото: ФК "Балтика"

Мы соседи по турнирной таблице. Это подчеркивает важность матча. Он покажет, куда мы пойдем — вниз или вверх", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

"Готовимся к пластиковому полю, к команде, которая больше всех единоборств проводит в чемпионате, получает больше всех карточек. Нужно не только перебороть, но и постараться переиграть. Это будет сложно. Мы увеличили за месяц скорость движения мяча — только голов не забиваем.Матчем между "Оренбургом" и "Балтикой" стартует программа 15-го тура Российской Премьер-Лиги в субботу, 21 октября. Игра состоится на стадионе "Газовик" в Ореньурге и начнется в 13:00 по московскому времени. Главный арбитр встречи - Антон Фролов.Команда Андрея Талалаева набрала 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, опережая оренбуржцев, идущих десятыми, по дополнительным показателям.