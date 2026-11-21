Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин прокомментировал игру Алексея Батракова за турецкий "Галатасарай".

Фото: ФК "Галатасарай"

С таким качеством он точно будет успешен в любом европейском клубе. Батраков классно понимает игру", - сказал Осинькин "Спорт-Экспрессу"

Российский специалист похвалил игровые качества хавбека. Он добавил, что у него, как и у любого футболиста, будут удачные и неудачные матчи, на которых не стоит сильно заострять внимание."У Батракова будут матчи, где он будет лучшим, а где-то он будет выглядеть чуть хуже. Имею в виду, что не в каждом матче он будет столь результативен, как сейчас. Но сейчас он выглядит хорошо. Алексей - очень быстро думающий футболист, это его преимущество.Алексей Батраков защищает цвета стамбульского "Галатасарая" с конца августа. В текущем сезоне за турецкую команду атакующий полузащитник провел 13 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.Ранее в СМИ появилась информация, что европейские топ-клубы следят за российским игроком.