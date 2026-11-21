"У Батракова будут матчи, где он будет лучшим, а где-то он будет выглядеть чуть хуже. Имею в виду, что не в каждом матче он будет столь результативен, как сейчас. Но сейчас он выглядит хорошо. Алексей - очень быстро думающий футболист, это его преимущество.
С таким качеством он точно будет успешен в любом европейском клубе. Батраков классно понимает игру", - сказал Осинькин "Спорт-Экспрессу".
Алексей Батраков защищает цвета стамбульского "Галатасарая" с конца августа. В текущем сезоне за турецкую команду атакующий полузащитник провел 13 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что европейские топ-клубы следят за российским игроком.