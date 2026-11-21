"Я слежу за Хуаном Карседо и буду очень рад за него, если "Спартак" станет чемпионом России. В своем первом сезоне в "Пафосе", он выиграл Кубок, во втором - чемпионат; и с красно-белыми сначала Кубок, а сейчас - два очка отставания от первого места.
Мне кажется, "Спартак" выиграет РПЛ в этом сезоне благодаря Карседо", - сказал Абдусаламов "РБ Спорту".
На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 14 матчах. Команда Хуана Карлоса Карседо отстает от петербургского "Зенита", занимающего первую строчку, на два балла.