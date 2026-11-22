- Много факторов, которые влияют на результат "Зенита".
Есть игроки, которые не выкладываются на сто процентов. Кто-то устал от постоянных чемпионств, кто-то еще не набрал оптимальные кондиции после сборных.
Но мы видим тенденцию, что "Зенит" часто теряет очки в тех матчах, где от них этого никто не ждет, - цитирует Булыкина "СЭ".
В субботу, 21 ноября, петербургский "Зенит" потерпел выездное поражение от казанского "Рубина" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Ульви Бабаев, Игор Вуячич и Велдин Ходжа, в составе гостей - Луис Энрике.
На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе, однако у конкурентов есть игра в запасе. Казанцы занимают седьмое место в таблице с 21 очком.