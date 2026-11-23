"Об отпуске мы пока ещё не думаем. Мы и не будем думать о нём, пока не закончится последний матч чемпионата"
"Но усталость уже накопилась. К тому же у некоторых игроков команды есть травмы", — заявил Оласа "Советскому спорту".
Защитник предположил, что на физическое состояние футболистов влияют частые перелеты и участие в Кубке России.
"Мы должны к этому адаптироваться, хорошо восстанавливаться, качественно работать и двигаться дальше до последнего матча", — подчеркнул Оласа.
После 15 туров чемпионата России "Краснодар" набрал 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Советский спорт"