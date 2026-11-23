Защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что футболисты команды испытывают усталость на фоне регулярных переездов, кубковых матчей и травм некоторых игроков.

Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"

"Но усталость уже накопилась. К тому же у некоторых игроков команды есть травмы", — заявил Оласа "Советскому спорту".