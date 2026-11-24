Сегодня, 24 ноября, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
После шести сыгранных туров петербуржцы возглавляют группу С с 14 набранными очками, самарцы занимают второе место с 9 баллами в своем активе.
"Зенит" - "Крылья Советов": где бесплатно смотреть прямую трансляцию матча КР
"Зенит" Санкт-Петербург - "Крылья Советов" Самара: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"