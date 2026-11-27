Он отметил проблемы московской команды в обороне и атаке.
- "Зенит" сейчас повыше классом, чем ЦСКА. И команда у них смотрится гораздо интереснее. У нас же сейчас в обороне все довольно зыбко. Оборона ещё не поставлена, и полузащита не очень слаженная. Хотя Кисляк и Обляков - очень интересные игроки. Но они должны больше работать: врываться в штрафную противника, помогать атакующим действиям и помогать обороне. И, конечно, у нас мучения с нападающими. И Лусиано вообще не оправдывает ожиданий. Но надо отметить быстроногого Глебова - хороший игрок, правда, работы много: он бедный носится-носится, а на ударную позицию его уже не хватает. Его надо правильно использовать в игре.
Я надеюсь хотя бы сыграть вничью. Тем более в этих сложных погодных условиях. Считаю, надо выставлять на этот матч бегунков. Пускай носятся, атакуют, что-то делают. А без этого можно и пролететь в этом матче, - сказал Пономарёв.
Перед очной встречей "Зенит" опережает "армейцев" на пять очков. Петербуржцы занимают второе место в РПЛ, москвичи - пятое. Матч состоится 28 ноября в 16:30 по московскому времени.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
"Я надеюсь хотя бы сыграть вничью". Экс-защитник ЦСКА - о матче с "Зенитом"
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу матча с "Зенитом" в 16 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"