- "Зенит", конечно, стал сильнее: набрали хорошую форму, забрали прилично очков. Нас ждёт непростой матч, но мы, как и всегда, будем играть только на победу!
Но, знаешь, мы тоже стали сильнее с той игры. Тот матч был первым с пятью защитниками, сейчас мы отточили эту схему, поэтому нам будет комфортнее. Игра точно будет интересной, ведь встретятся две сильные команды, - сказал футболист клубной пресс-службе.
Армейцы с 26 очками занимают пятое место в РПЛ, отставая от идущего вторым "Зенита" на пять баллов. Команды сыграют 28 ноября на "ВЭБ Арене".