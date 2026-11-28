Фото: ПФК ЦСКА

Но, знаешь, мы тоже стали сильнее с той игры. Тот матч был первым с пятью защитниками, сейчас мы отточили эту схему, поэтому нам будет комфортнее. Игра точно будет интересной, ведь встретятся две сильные команды, - сказал футболист клубной пресс-службе.